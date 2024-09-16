Шольц призывает к массовому производству вооружений в Европе

Учитывая угрозу со стороны России, канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) призвал к значительному увеличению производства вооружений в Европе. Выступая на открытии новой фабрики по производству боеприпасов концерна Rheinmetall в городе Унтерлюс, Шольц отметил необходимость перехода от кустарного производства к массовому выпуску вооружений. Об этом пишет издание Stern.de, передает УНН.

Детали

Канцлер призвал европейских партнеров объединить свои заказы и обеспечить промышленность оборонных заказов стабильностью на ближайшие десятилетия. Шольц подчеркнул, что современная ситуация, которую характеризует война России против Украины и имперские амбиции президента Владимира Путина, является большой угрозой для европейского мирного порядка.

«Кто хочет мира, тот должен успешно сдерживать возможных агрессоров», - заявил канцлер.

Новая фабрика по производству боеприпасов Rheinmetall, после завершения строительства и ввода в эксплуатацию, планирует производить 200 000 артиллерийских снарядов ежегодно. Шольц назвал открытие завода «особым днем» для безопасности Германии и всей Европы. Он отметил, что инвестиции в этот завод создают основу для самостоятельного и длительного обеспечения артиллерийскими боеприпасами Бундесвера и европейских партнеров.

Шольц отметил, что заказы на вооружение должны планироваться на долгосрочную перспективу, поскольку танки, гаубицы, вертолеты и системы противовоздушной обороны не стоят на полках магазинов. Канцлер отметил быструю реакцию Rheinmetall и других компаний оборонной промышленности, которые оперативно отреагировали на потребности.

Несмотря на впечатляющие планы по производству 200 000 артиллерийских снарядов в год, Шольц отметил, что на фронтах Восточной и Южной Украины ежедневно используются тысячи артиллерийских снарядов. Он также отметил, что склады Бундесвера были «довольно пустыми» еще до российской агрессии.

Шольц отметил, что в Украине решается вопрос будущего европейского мирного порядка и мировой системы, основанной на правилах.

«Россия должна потерпеть неудачу в своих попытках силой аннексировать соседнее государство», - подчеркнул канцлер, добавив, что не только США, но и европейские страны должны сделать больше для поддержки Украины. «Предыдущих обязательств просто недостаточно», - добавил Шольц.

У Шольца запропонували створити контактну групу для "мирної ініціативи" щодо війни в Україні