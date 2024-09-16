Шольц закликає до масового виробництва озброєнь у Європі

З огляду на загрозу з боку Росії, канцлер Німеччини Олаф Шольц (СДПН) закликав до значного збільшення виробництва озброєнь у Європі. Виступаючи на відкритті нової фабрики з виробництва боєприпасів концерну Rheinmetall у місті Унтерлюс, Шольц наголосив на необхідності переходу від кустарного виробництва до масового випуску озброєнь. Про це пише видання Stern.de, передає УНН.

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Канцлер закликав європейських партнерів об'єднати свої замовлення та забезпечити промисловість оборонних замовлень стабільністю на найближчі десятиліття. Шольц підкреслив, що сучасна ситуація, яку характеризує війна Росії проти України та імперські амбіції президента Володимира Путіна, є великою загрозою для європейського мирного порядку.

"Хто хоче миру, той має успішно стримувати можливих агресорів", — заявив канцлер.

Нова фабрика з виробництва боєприпасів Rheinmetall, після завершення будівництва та введення в експлуатацію, планує виробляти 200 000 артилерійських снарядів щороку. Шольц назвав відкриття заводу "особливим днем" для безпеки Німеччини та всієї Європи. Він зазначив, що інвестиції в цей завод створюють основу для самостійного і тривалого забезпечення артилерійськими боєприпасами Бундесверу та європейських партнерів.

Шольц наголосив, що замовлення на озброєння мають плануватися на довгострокову перспективу, оскільки танки, гаубиці, гелікоптери та системи протиповітряної оборони не стоять на полицях магазинів. Канцлер відзначив швидку реакцію Rheinmetall та інших компаній оборонної промисловості, які оперативно відреагували на потреби.

Попри вражаючі плани з виробництва 200 000 артилерійських снарядів на рік, Шольц зазначив, що на фронтах Східної та Південної України щодня використовуються тисячі артилерійських снарядів. Він також зауважив, що склади Бундесверу були "доволі порожніми" ще до російської агресії.

Шольц наголосив, що в Україні вирішується питання майбутнього європейського мирного порядку та світової системи, заснованої на правилах.

"Росія повинна зазнати невдачі в своїх спробах силою анексувати сусідню державу", — підкреслив канцлер, додавши, що не лише США, а й європейські країни повинні зробити більше для підтримки України. "Попередніх зобов'язань просто недостатньо", — додав Шольц.

У Шольца запропонували створити контактну групу для "мирної ініціативи" щодо війни в Україні