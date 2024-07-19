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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать российские ракеты

Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать российские ракеты

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 13:06  •  5988 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать предложение Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты над Украиной. Западные союзники по-разному отреагировали на требования украинского президента по использованию оружия.

Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг отклонил призыв Президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над территорией Украины, сообщает dpa, пишет УНН.

Детали

На саммите Европейского политического сообщества (EPC) неподалеку Оксфорда в Великобритании Шольц заявил, что такой шаг, а также просьба Зеленского о снятии ограничений на использование Украиной западного оружия на территории россии, "вне вопроса".

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"Должна быть коллективная воля, чтобы сбить их, как это было в случае с иранскими ракетами и беспилотниками", - заявил Зеленский на встрече, на которой присутствовали десятки европейских премьер-министров и президентов.

Ракеты и дроны не являются носителями государственного суверенитета, заявил Зеленский. "Эти шаги необходимо сделать", - сказал он, упомянув поименно США, Великобританию, Францию, Германию и Польшу.

"Ваша храбрость может иметь решающее значение для мира", - добавил Зеленский, обращаясь непосредственно к лидерам.

Он также потребовал большей свободы в использовании западного оружия на территории россии.

Западные союзники Украины, указывает издание, по-разному отреагировали на требования Зеленского в четверг.

Шольц из Германии сказал, что он видит "консенсус" в том, что сбивание российских ракет и разрешение Украине поражать цели в россии "вне вопроса".

"США также очень четко высказываются по этому поводу", - добавил он.

В противовес Шольцу, новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми заявил, что он выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия.

"Важно, чтобы Украина принимала собственные решения относительно своих операций, пока она ведет эту войну, а ее молодые мужчины и женщины находятся на передовой", - сказал Ламми.

"Однако перспектива того, что союзники по НАТО будут сбивать российские ракеты, кажется надуманной", поскольку генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который уходит в отставку, отверг это предложение на прошлой неделе, отмечает издание.

"Мы не станем стороной конфликта. Именно поэтому мы поддерживаем Украину в уничтожении российских летающих аппаратов, но НАТО не будет в этом непосредственно участвовать", - заявил Столтенберг.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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