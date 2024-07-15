Зеленский о сбитии Польшей российских ракет над Украиной: технически и юридически рассматривается этот вопрос

Вопрос сбития Польшей российских ракет, которые летят над территорией Украины в сторону Польши, справедливый и уже рассматривается технически и юридически. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Прежде всего, это не просто безопасность страны-НАТО Польши, а просто безопасность людей в Польше. Потому что ракета может попасть туда, ну или уже попадало, у нас разные мнения об этом направлении. Я считаю, что это было справедливо и для безопасности западной части нашего государства, там где газовые хранилища, и для Польши, потому что это одно и то же направление ракеты. Я считаю, что это было бы очень справедливо, если бы Польша помогала бы нам сбивать ракеты, которые летят в ее сторону - говорит Зеленский.

По его словам, именно страны-скептики к Украине в НАТО пользуются газом из газовых хранилищ на западе нашей страны и они должны снижать свой скепсис, потому что тогда в отопительный сезон они останутся без газа.

Мы подписали с Польшей двусторонние гарантии безопасности, где технически рассматривается этот вопрос. Мы подняли эту тему юридически. Я не могу гарантировать это на 100%, но первый шаг мы уже сделали. Далее есть нюансы - добавил президент.

Напомним

Политика НАТО остается неизменной - Альянс не станет частью конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Столтенберг, в интервью для единого телемарафона, отвечая на вопрос о возможностях Польши сбивать вражеские ракеты над Украиной.

В Совете национальной безопасности США отреагировали на идею сбивать над Украиной российские ракеты, летящие в сторону территории НАТО