Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить разрешение использовать дальнобойное оружие от партнеров в глубь России и призвал партнеров предоставить больше систем ПВО. Об этом он заявил во время инаугурационной пленарной сессии IV саммита Европейского политического сообщества, передает корреспондент УНН.

Мы не дали России продвигаться на Харьковщине. путин положил там десятки тысяч своих граждан, но ничего не достиг, ничего важного и значимого. Это произошло благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, которые сняли ограничения по использованию оружия рядом с границей. Привело ли это к эскалации? Нет! Даже наоборот, это заблокировало попытки путина расширить войну - говорит Зеленский.

По его словам, путин на это никак не отреагировал, даже когда россия попала по Охматдету, где были дети с онкологическими заболеваниями.

Это лишь продемонстрировало то зло, которое несет Россия, а значит мы должны действовать максимально храбро, чтобы достигать результатов. Мы можем закончить эту войну благодаря усилиям дипломатическим и оружия. Чем более эффективным будет ПВО, тем беспомощнее будет путин. Чем меньше у нас будет ограничений в использовании оружия, тем больше россия будет пытаться двигаться в направлении мира - сказал Президент.

Он подчеркнул, что все аэродромы, с которых взлетают российские бомбардировщики нужно уничтожить.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский считает справедливым предоставление разрешения Украине бить дальнобойным оружием стран-партнеров вглубь территории РФ, и говорит, что поэтому этот вопрос нужно дожать.