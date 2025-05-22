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Шмыгаль заявил, что полномасштабная агрессия рф существенно обострила демографический вопрос в Украине

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что полномасштабная агрессия рф обострила демографический вопрос в Украине. Правительство работает над программой стимулов для возвращения украинцев из-за границы.

Шмыгаль заявил, что полномасштабная агрессия рф существенно обострила демографический вопрос в Украине

Полномасштабная агрессия россии существенно обострила демографический вопрос в Украине. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время второго Саммита министров социальной политики на тему "Построение устойчивого общества: инновационные решения для демографических изменений", передает УНН.

Детали

Премьер-министр подчеркнул, что правительство активно работает над созданием условий для возвращения украинцев из-за границы и их адаптации.

Правительство разрабатывает комплексную программу стимулов и создания привлекательных условий для возвращения наших сограждан, которые выехали за границу 

- подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, по его словам, "полномасштабная агрессия россии существенно обострила демографический вопрос в нашей стране".

"Но демографический кризис — это общий вызов для всей Европы", — подчеркнул Глава Правительства и поблагодарил партнеров за солидарность с Украиной, за готовность обмениваться опытом и совместно находить решения для общих вызовов.

Активное долголетие и инклюзивный рынок труда: Шмыгаль назвал приоритетные направления социальной трансформации в Украине22.05.25, 19:41 • 518 просмотров

Антонина Туманова

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