Шмыгаль заявил, что полномасштабная агрессия рф существенно обострила демографический вопрос в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что полномасштабная агрессия рф обострила демографический вопрос в Украине. Правительство работает над программой стимулов для возвращения украинцев из-за границы.
Полномасштабная агрессия россии существенно обострила демографический вопрос в Украине. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время второго Саммита министров социальной политики на тему "Построение устойчивого общества: инновационные решения для демографических изменений", передает УНН.
Детали
Премьер-министр подчеркнул, что правительство активно работает над созданием условий для возвращения украинцев из-за границы и их адаптации.
Правительство разрабатывает комплексную программу стимулов и создания привлекательных условий для возвращения наших сограждан, которые выехали за границу
Кроме того, по его словам, "полномасштабная агрессия россии существенно обострила демографический вопрос в нашей стране".
"Но демографический кризис — это общий вызов для всей Европы", — подчеркнул Глава Правительства и поблагодарил партнеров за солидарность с Украиной, за готовность обмениваться опытом и совместно находить решения для общих вызовов.
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