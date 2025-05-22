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Активное долголетие и инклюзивный рынок труда: Шмыгаль назвал приоритетные направления социальной трансформации в Украине

Киев • УНН

 • 538 просмотра

В Украине социальная политика претерпевает изменения: поддержка семей, пенсионная реформа, инклюзивный рынок труда, активное долголетие и возвращение украинцев, подчеркнул Шмыгаль.

Активное долголетие и инклюзивный рынок труда: Шмыгаль назвал приоритетные направления социальной трансформации в Украине

В Украине ключевыми направлениями социальной трансформации общества станут поддержка семей с детьми, реформа пенсионной системы, построение инклюзивного рынка труда, активное долголетие и возвращение украинцев из-за границы. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время второго Саммита министров социальной политики на тему "Построение устойчивого общества: инновационные решения для демографических изменений", пишет УНН.

Украина трансформируется во всех сферах, и социальная политика не является исключением. Даже в разгар войны мы продолжаем реформы, адаптируя наши подходы к европейским стандартам 

- заявил Шмыгаль.

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В рамках Саммита Шмыгаль описал ключевые направления социальной трансформации Украины. В частности, речь шла о следующих пунктах:

поддержка семей с детьми. Формируется целостная государственная политика, которая будет сопровождать семью на всех этапах, начиная от планирования родительства до совершеннолетия ребенка. Это будет включать доступность качественной медицины, дошкольного и школьного образования, социальных услуг, а также адресной финансовой поддержки;

реформа пенсионной системы. Ключевым изменением на этом направлении является введение накопительной пенсионной системы, чтобы люди имели возможность накапливать собственные пенсионные сбережения дополнительно к базовой государственной пенсии;

построение инклюзивного рынка труда. Создается безбарьерная среда для разных категорий населения, а также будут развиваться предпринимательство и самозанятость, будут внедряться гибкие условия труда и дистанционная занятость. Также будут запускаться программы переквалификации;

активное долголетие. Формируется целостная политика активного старения. Прежде всего речь идет о полноценном включении людей старшего возраста во все сферы жизни и создании условий для их самореализации;

возвращение украинцев из-за границы. Правительство разрабатывает комплексную программу стимулов и создания привлекательных условий для возвращения украинских сограждан, выехавших за границу.

Премьер-министр добавил, что полномасштабное вторжение российской федерации существенно обострило демографическую проблему в Украине. Он также добавил, что демографический кризис - это общий вызов для всей Европы.

Поэтому благодарю всех наших партнеров за солидарность с Украиной, за готовность обмениваться опытом и вместе искать ответы на общие вызовы 

- подытожил Шмыгаль.

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Павел Зинченко

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