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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Активне довголіття та інклюзивний ринок праці: Шмигаль назвав пріоритетні напрямки соціальної трансформації в Україні

Київ • УНН

 • 536 перегляди

В Україні соціальна політика зазнає змін: підтримка сімей, пенсійна реформа, інклюзивний ринок праці, активне довголіття та повернення українців, наголосив Шмигаль.

Активне довголіття та інклюзивний ринок праці: Шмигаль назвав пріоритетні напрямки соціальної трансформації в Україні

В Україні ключовими напрямками соціальної трансформації суспільства стануть підтримка родин з дітьми, реформа пенсійної системи, побудова інклюзивного ринку праці, активне довголіття та повернення українців з-за кордону. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час другого Саміту міністрів соціальної політики на тему "Побудова стійкого суспільства: інноваційні рішення для демографічних змін", пише УНН.

Україна трансформується в усіх сферах, і соціальна політика не є винятком. Навіть у розпал війни ми продовжуємо реформи, адаптуючи наші підходи до європейських стандартів 

- заявив Шмигаль.

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У рамках Саміту Шмигаль описав ключові напрями соціальної трансформації України. Зокрема, йшлося про наступні пункти:

підтримка родин із дітьми. Формується цілісна державна політика, яка супроводжуватиме родину на всіх етапах, починаючи від планування батьківства до повноліття дитини. Це включатиме доступність якісної медицини, дошкільної та шкільної освіти, соціальних послуг, а також адресної фінансової підтримки;

реформа пенсійної системи. Ключовою зміною на цьому напрямку є запровадження накопичувальної пенсійної системи, щоб люди мали змогу накопичувати власні пенсійні заощадження додатково до базової державної пенсії;

побудова інклюзивного ринку праці. Створюється безбар'єрне середовище для різних категорій населення, а також розвиватимуться підприємництво та самозайнятість, впроваджуватимуться гнучкі умови праці та дистанційна зайнятість. Також запускатимуться програми перекваліфікації;

активне довголіття. Формується цілісна політика активного старіння. Насамперед йдеться про повноцінне включення людей старшого віку в усі сфери життя та створення умов для їхньої самореалізації;

повернення українців із закордону. Уряд розробляє комплексну програму стимулів і створення привабливих умов для повернення українських співгромадян, які виїхали за кордон.

Прем’єр-міністр додав, що повномасштабне вторгнення російської федерації суттєво загострила демографічну проблему в Україні. Він також додав, що демографічна криза — це спільний виклик для всієї Європи.

Тому дякую усім нашим партнерам за солідарність з Україною, за готовність обмінюватися досвідом і разом шукати відповіді на спільні виклики 

- підсумував Шмигаль.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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