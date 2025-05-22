Шмигаль заявив, що повномасштабна агресія рф суттєво загострила демографічне питання в Україні
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що повномасштабна агресія рф загострила демографічне питання в Україні. Уряд працює над програмою стимулів для повернення українців з-за кордону.
Повномасштабна агресія росії суттєво загострила демографічне питання в Україні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час другого Саміту міністрів соціальної політики на тему "Побудова стійкого суспільства: інноваційні рішення для демографічних змін", передає УНН.
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Прем’єр-міністр наголосив, що уряд активно працює над створенням умов для повернення українців з-за кордону та їхньої адаптації.
Уряд розробляє комплексну програму стимулів і створення привабливих умов для повернення наших співгромадян, які виїхали за кордон
Крім того, за його словами, "повномасштабна агресія росії суттєво загострила демографічне питання в нашій країні".
"Але демографічна криза — це спільний виклик для всієї Європи", — наголосив Глава Уряду і подякував партнерам за солідарність з Україною, за готовність обмінюватися досвідом та спільно знаходити рішення для спільних викликів.
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