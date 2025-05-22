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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
14:58 • 13039 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Шмигаль заявив, що повномасштабна агресія рф суттєво загострила демографічне питання в Україні

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що повномасштабна агресія рф загострила демографічне питання в Україні. Уряд працює над програмою стимулів для повернення українців з-за кордону.

Шмигаль заявив, що повномасштабна агресія рф суттєво загострила демографічне питання в Україні

Повномасштабна агресія росії суттєво загострила демографічне питання в Україні. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час другого Саміту міністрів соціальної політики на тему "Побудова стійкого суспільства: інноваційні рішення для демографічних змін", передає УНН.

Деталі

Прем’єр-міністр наголосив, що уряд активно працює над створенням умов для повернення українців з-за кордону та їхньої адаптації.

Уряд розробляє комплексну програму стимулів і створення привабливих умов для повернення наших співгромадян, які виїхали за кордон 

- підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, "повномасштабна агресія росії суттєво загострила демографічне питання в нашій країні".

"Але демографічна криза — це спільний виклик для всієї Європи", — наголосив Глава Уряду і подякував партнерам за солідарність з Україною, за готовність обмінюватися досвідом та спільно знаходити рішення для спільних викликів.

Активне довголіття та інклюзивний ринок праці: Шмигаль назвав пріоритетні напрямки соціальної трансформації в Україні22.05.25, 19:41 • 562 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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