Шмыгаль призвал ЕС не дать завершиться строительству "Северного потока - 2"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" не в интересах Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России, предостерегает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое выйдет в свет в понедельник, 22 марта, передает УНН.
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По словам Шмыгаль, “если „Северный поток — 2“ будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине”. “Это не может совпадать с интересами ЕС”, — считает глава Кабмина.
Шмыгаль на форуме в Берлине
Ранее, 19 марта, Денис Шмыгаль принял участие в немецко-украинском экономическом форуме в Берлине, где в приветственном слове говорил об “особом партнерстве” с Германией. При этом ни сам украинский премьер, ни другие представители Украины на форуме не затрагивали тему строительства “Северного потока — 2”, главного раздражителя в украино-германских отношениях.
США требуют прекращения строительства “Северного потока — 2”
Каждая структура, которая участвует в проекте “Северный поток — 2”, должна немедленно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции, заявил 18 марта председатель Госдепартамента США Энтони Блинкен.
По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. “Nord Stream 2” — плохой проект для Германии, Украины и наших союзников, и партнеров в Центральной и Восточной Европе“, — сказал политик.
Справка
Газопровод “Северный поток — 2” должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов.