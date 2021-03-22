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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 40906 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 59033 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106957 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142784 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194526 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192964 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278829 просмотра

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Шмыгаль призвал ЕС не дать завершиться строительству "Северного потока - 2"

Шмыгаль призвал ЕС не дать завершиться строительству "Северного потока - 2"

Киев  •  УНН

 • 13940 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" не в интересах Европы, поскольку усилит агрессию со стороны России, предостерегает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью немецкому деловому изданию Handelsblatt, которое выйдет в свет в понедельник, 22 марта, передает УНН.

Цитата

По словам Шмыгаль, “если „Северный поток — 2“ будет введен в эксплуатацию, Россия станет получать более высокие прибыли, благодаря которым сможет среди прочего финансировать свои агрессивные действия в Украине”. “Это не может совпадать с интересами ЕС”, — считает глава Кабмина.

Шмыгаль на форуме в Берлине

Ранее, 19 марта, Денис Шмыгаль принял участие в немецко-украинском экономическом форуме в Берлине, где в приветственном слове говорил об “особом партнерстве” с Германией. При этом ни сам украинский премьер, ни другие представители Украины на форуме не затрагивали тему строительства “Северного потока — 2”, главного раздражителя в украино-германских отношениях.

США требуют прекращения строительства “Северного потока — 2”

Каждая структура, которая участвует в проекте “Северный поток — 2”, должна немедленно прекратить деятельность или же готовиться попасть под американские санкции, заявил 18 марта председатель Госдепартамента США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, Госдепартамент проверяет сведения о компаниях, задействованных в реализации проекта. “Nord Stream 2” — плохой проект для Германии, Украины и наших союзников, и партнеров в Центральной и Восточной Европе“, — сказал политик.

Справка

Газопровод “Северный поток — 2” должен поставлять российский газ напрямую в Европу по дну Балтийского моря. Общая мощность двух ниток трубопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год. На сегодня строительство закончено более чем на 90 процентов.

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