Шмигаль обговорив із бургомістром Берліна співпрацю між столицями України та Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Україна надає великого значення співробітництву з Німеччиною на рівні окремих громад та сподівається, що приклад взаємодії Берліна та Києва сприятиме зміцненню регіональних органів влади. Про це зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з Правлячим бургомістром Берліна Міхаелєм Мюллером, яка відбулася 19 березня у ході робочого візиту до Федеративної республіки Німеччина, передає УНН із посиланням на Урядовий портал.
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"Ми готові до співпраці і за іншими напрямами — охорона здоров’я, міський транспорт, охорона довкілля, культура, молодь, спорт та інші. Берлін має унікальний досвід з об’єднання міста та подальшого створення та розвитку найсучаснішої інфраструктури. Впевнений, що завдяки співпраці з Берліном Київ стане ще більш сучасним та комфортним містом", — підкреслив глава уряду та додав, що цей візит сприятиме інтенсифікації відносин між Берліном та українськими містами.
Деталі
Денис Шмигаль зауважив, що активно розвивається співпраця між Києвом і Берліном за напрямами енергоефективності, сталого міського розвитку та комунікації з громадськістю.
Крім того, він відзначив високий рівень наукової співпраці між столицями та зауважив, що вони мають значний потенціал для зміцнення взаємин у вигляді цілої низки проектів, завдяки яким українські та німецькі наукові установи, університети й освітні центри зможуть між собою кооперуватись.
"Освіта — це основа розвитку держави. Враховуючи чисельну українську громаду, яка проживає в німецькій столиці та поблизу неї, ми б хотіли розглянути можливість відкриття українсько-німецької білінгвальної школи", — зазначив Денис Шмигаль.
Зі свого боку Міхаель Мюллер підтримав пропозицію зміцнення відносин в освітній сфері. Правлячий бургомістр Берліна зауважив, що одним із кроків у цьому напрямку може стати налагодження партнерських відносин між українськими та німецькими школами для проведення обміну студентами й школярами.
Доповнення
Раніше Денис Шмигаль заявив, що Україна пропонує Німеччині очолити один із напрямів діяльності "Кримської платформи".