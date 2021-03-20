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Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество между столицами Украины и Германии

Шмыгаль обсудил с бургомистром Берлина сотрудничество между столицами Украины и Германии

Киев  •  УНН

 • 21437 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украина придает большое значение сотрудничеству с Германией на уровне отдельных сообществ и надеется, что пример взаимодействия Берлина и Киева будет способствовать укреплению региональных органов власти. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с Правящим бургомистром Берлина Михаэлем Мюллером, состоявшейся 19 марта в ходе рабочего визита в Федеративную Республику Германия, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата:

"Мы готовы к сотрудничеству и по другим направлениям - здравоохранение, городской транспорт, охрана окружающей среды, культура, молодежь, спорт и другие. Берлин уникальный опыт по объединению города и дальнейшего создания и развития современной инфраструктуры. Уверен, что благодаря сотрудничество с Берлином Киев станет еще более современным и комфортным городом ", - подчеркнул глава правительства и добавил, что этот визит будет способствовать интенсификации отношений между Берлином и украинскими городами.

Детали

Денис Шмыгаль заметил, что активно развивается сотрудничество между Киевом и Берлином по направлениям энергоэффективности, устойчивого городского развития и коммуникации с общественностью.

Кроме того, он отметил высокий уровень научного сотрудничества между столицами и заметил, что они имеют значительный потенциал для укрепления отношений в виде целого ряда проектов, благодаря которым украинские и немецкие научные учреждения, университеты и образовательные центры смогут между собой кооперироваться.

"Образование - это основа развития государства. Учитывая многочисленную украинскую общину, которая проживает в немецкой столице и вблизи нее, мы бы хотели рассмотреть возможность открытия украинского-немецкой билингвальной школы", - отметил Денис Шмыгаль.

Со своей стороны Михаэль Мюллер поддержал предложение укрепления отношений в образовательной сфере. Правящий бургомистр Берлина отметил, что одним из шагов в этом направлении может стать налаживание партнерских отношений между украинскими и немецкими школами для проведения обмена студентами и школьниками.

Дополнение

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что Украина предлагает Германии возглавить одно из направлений деятельности "Крымской платформы".

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