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Шмигаль закликав ЄС не дати завершитись будівництву "Північного потоку - 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Завершення будівництва газопроводу "Північний потік - 2" не в інтересах Європи, оскільки посилить агресію з боку Росії, застерігає прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькому діловому виданню Handelsblatt, яке вийде в світ у понеділок, 22 березня, передає УНН.

Цитата

За словами Шмигаль, “якщо „Північний потік — 2“ буде введений в експлуатацію, Росія стане отримувати більш високі прибутки, завдяки яким зможе серед іншого фінансувати свої агресивні дії в Україні”. “Це не може збігатися з інтересами ЄС”, — вважає глава Кабміну.

Шмигаль на форумі в Берліні

Раніше, 19 березня, Денис Шмигаль взяв участь в Німецько-українському економічному форумі в Берліні, де у вітальному слові говорив про “особливе партнерство” з Німеччиною. При цьому ні сам український прем’єр, ні інші представники України на форумі не зачіпали тему будівництва “Північного потоку — 2”, головного подразника в україно-німецьких відносинах.

США вимагають припинення будівництва “Північного потоку — 2”

Кожна структура, що бере участь в проекті “Північний потік — 2”, повинна негайно припинити діяльність або ж готуватися потрапити під американські санкції, заявив 18 березня голова Держдепартаменту США Ентоні Блінкен.

За словами Блінкена, Держдепартамент перевіряє відомості про компанії, задіяні в реалізації проекту. “Nord Stream 2” — поганий проект для Німеччини, України та наших союзників, і партнерів у Центральній та Східній Європі“, — сказав політик.

Довідково

Газопровід “Північний потік — 2” повинен поставляти російський газ безпосередньо в Європу по дну Балтійського моря. Загальна потужність двох ниток трубопроводу становить 55 млрд кубометрів газу в рік. На сьогодні будівництво закінчено більш ніж на 90 відсотків.

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