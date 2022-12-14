Шмыгаль призвал представителей французского бизнеса, еще не ушедших из россии, выйти с рынка рф

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“Мы также просим ответственный французский бизнес оставить российский рынок для того, чтобы не уплачивать средства в российский террористический бюджет, из которого россия финансирует акт геноцида и военные преступления против Украины, против демократии на Европейском континенте”, — сказал Шмыгаль.

Он также выразил благодарность французским предпринимателям, которые, несмотря на развязанную россией войну, остались работать в Украине, подчеркнув, что такой подход является важным сигналом для всех других французских бизнесменов.

“Мы очень ценим такое сотрудничество между Украиной и французскими компаниями. Те, кто релоцировал свой бизнес с Украины, я убежден, вернутся. Почему? Потому что Украина — это будущий член Европейского Союза с чрезвычайно привлекательными условиями для инвестиций и развития своего бизнеса, а также зарабатывание капитала”, — добавил Шмыгаль.

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