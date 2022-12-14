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Шмыгаль призвал представителей французского бизнеса, еще не ушедших из россии, выйти с рынка рф

Киев • УНН

 • 652347 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль призывает представителей французского бизнеса, которые продолжают работать в россии, уйти с рынка рф и не финансировать российский террористический бюджет. Об этом он заявил во время совместной с министром экономики, финансов и промышленно-цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мером пресс-конференции, передает УНН.

Цитата

“Мы также просим ответственный французский бизнес оставить российский рынок для того, чтобы не уплачивать средства в российский террористический бюджет, из которого россия финансирует акт геноцида и военные преступления против Украины, против демократии на Европейском континенте”, — сказал Шмыгаль.

Он также выразил благодарность французским предпринимателям, которые, несмотря на развязанную россией войну, остались работать в Украине, подчеркнув, что такой подход является важным сигналом для всех других французских бизнесменов.

“Мы очень ценим такое сотрудничество между Украиной и французскими компаниями. Те, кто релоцировал свой бизнес с Украины, я убежден, вернутся. Почему? Потому что Украина — это будущий член Европейского Союза с чрезвычайно привлекательными условиями для инвестиций и развития своего бизнеса, а также зарабатывание капитала”, — добавил Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сумма ущерба экономике Украины в конце года удвоится до 700 млрд дол. – Шмыгаль

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