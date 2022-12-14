Шмигаль закликав представників французького бізнесу, які ще не пішли з росії, вийти з ринку рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає представників французького бізнесу, які продовжують працювати у росії, піти з ринку рф та не фінансувати російський терористичний бюджет. Про це він заявив під час спільної з міністром економіки, фінансів та промислово-цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером пресконференції, передає УНН.
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“Ми також просимо відповідальний французький бізнес полишити російський ринок для того, щоб не сплачувати кошти в російський терористичний бюджет, із якого росія фінансує акт геноциду і воєнні злочини проти України, проти демократії на Європейському континенті”, — сказав Шмигаль.
Він також висловив вдячність французьким підприємцям, які попри розв’язану росією війну лишилися працювати в Україні, наголосивши, що такий підхід є важливим сигналом для всіх інших французьких бізнесменів.
“Ми надзвичайно цінуємо таку співпрацю між Україною і французькими компаніями. Ті, хто релокував свій бізнес з України, я переконаний, повернуться. Чому? Тому що Україна — це майбутній член Європейського Союзу з надзвичайно привабливими умовами для інвестицій і розвитку свого бізнесу, а також заробляння капіталу”, — додав Шмигаль.
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