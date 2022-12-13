Сума збитків економіці України в кінці року подвоїться до 700 млрд дол. – Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сума збитків економіці України в кінці року подвоїться до 700 млрд дол. Таку думку висловив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Форуму з економічної стійкості та реконструкції України, передає УНН.
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«Станом на сьогодні за нашими оцінками, які верифіковані Світовим банком сума збитків нанесених економіці України складає на 1 червня 350 млрд дол. В кінці року ця сума очевидно подвоїться, ми розуміємо це, тому що руйнування продовжуються. Всі сектори економіки без виключення страждають сьогодні …», - розповів Шмигаль.
Доповнення
Перший заступник міністра економіки Денис Кудін прогнозує, що до кінця 2022 року курс долара в Україні не зміниться.
Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомляла, що через атаки, які здійснює рф на енергетичну інфраструктуру України, до кінця року очікується падіння ВВП.