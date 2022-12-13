Сумма убытков экономике Украины в конце года удвоится до 700 млрд долл. – Шмигаль
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Сумма ущерба экономике Украины из-за полномасштабной войны в конце года удвоится до 700 млрд дол. Такое мнение высказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время Форума по экономической устойчивости и реконструкции Украины, передает УНН.
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«На сегодняшний день по нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком сумма ущерба нанесенного экономике Украины составляет на 1 июня 350 млрд дол. В конце года эта сумма очевидно удвоится, мы понимаем это, потому что разрушения продолжаются. Все секторы экономики без исключения страдают сегодня …», – рассказал Шмыгаль.
Дополнение
Первый замминистра экономики Денис Кудин прогнозирует, что до конца 2022 года курс доллара в Украине не изменится.
Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что из-за атак, осуществляемых рф на энергетическую инфраструктуру Украины, до конца года ожидается падение ВВП.