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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Що буде з курсом долара до кінця року: в Мінекономіки дали прогноз

Що буде з курсом долара до кінця року: в Мінекономіки дали прогноз

Київ • УНН

 • 1528052 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. До кінця 2022 року курс долара в Україні не зміниться. Такий прогноз дав перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Деталі

"Щодо курсу долару, то ми не прогнозуємо змін до кінця цього року, а у наступному році заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти", – зазначив Кудін.

За його словами, все залежатиме від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ.

"Згідно прогнозу, який закладено в бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 грн", – додав Кудін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держбюджет-2023: експерт оцінив, наскільки реалістичним є прогноз Кабміну щодо курсу долара

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