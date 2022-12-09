Що буде з курсом долара до кінця року: в Мінекономіки дали прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. До кінця 2022 року курс долара в Україні не зміниться. Такий прогноз дав перший заступник міністра економіки Денис Кудін, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
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"Щодо курсу долару, то ми не прогнозуємо змін до кінця цього року, а у наступному році заклали в прогноз певну девальвацію національної валюти", – зазначив Кудін.
За його словами, все залежатиме від обсягів фінансової допомоги країн-партнерів та монетарної політики НБУ.
"Згідно прогнозу, який закладено в бюджет на 2023 рік, середньорічний курс долара буде складати 42,2 грн", – додав Кудін.
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