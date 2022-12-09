Что будет с курсом доллара до конца года: в Минэкономики дали прогноз

Детали

"Что касается курса доллара, то мы не прогнозируем изменений до конца этого года, а в следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты", – отметил Кудин.

По его словам, все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ.

"Согласно прогнозу, который заложен в бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 грн", – добавил Кудин.

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