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Шмыгаль: средняя зарплата в сентябре выросла до нынешнего максимума

Шмыгаль: средняя зарплата в сентябре выросла до нынешнего максимума

Киев  •  УНН

 • 17298 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр Украины сообщил, что средняя зарплата в сентябре выросла до максимума с начала года. В частности, в своем обзоре экономических новостей страны в Facebook, глава правительства рассказал также про строительную отрасль и государственный долг, передает УНН.

“Средняя зарплата в Украине в сентябре выросла до максимума с начала года и составила почти 12 тысяч гривен”, — написал он.

По его словам, по сравнению с августом размер средней зарплаты увеличился на 5%. “Основной причиной роста зарплат стало повышение МЗП, а также восстановления деловой активности на рынке занятости. Увеличение зарплат в сентябре способствовало и дальнейшему росту потребления населения”, — пояснил Шмыгаль.

В свою очередь, он рассказал, что в сентябре выросло и производство строительной продукции.

“Производство строительной продукции в сентябре по сравнению с августом выросло на 18,3%, а по сравнению с сентябрем 2019 года рост составил 12,5%. Ключевой причиной такого роста было значительное увеличение объема строительства „инженерных сооружений“ (то есть строительства дорог в рамках программы Президента „Большая стройка“). Такие цифры — это свидетельство, что программа действительно эффективна и стимулирует восстановление экономики”, — рассказал глава правительства.

В частности, премьер-министр рассказал, что в сентябре 2020 государственный долг Украины уменьшился на 2,3 млрд долларов по сравнению с августом этого года — до 83 млрд долларов.

“Несмотря на влияние коронакризиса, Правительству удалось сохранить достаточно консервативную долговую политику, что также способствует макрофинансовой стабильности Украины”, — написал Шмыгаль.

В свою очередь, по новостей госкомпаний премьер-министр сообщил, что за 9 месяцев 2020 года “Укрспирт” получил на 63% больше прибыли, чем за аналогичный период 2019 года. “Количество уплаченных налогов выросла на 100 млн грн. Это результат реформы государственных предприятий, которые теперь работают на бюджет государства, а не на отдельных дельцов”, — пояснил он.

Ранее в Госстате сообщили, что размер средней заработной платы в сентябре увеличился на 4,8%, или на 552 грн, по сравнению с августом — до 11 998 грн.

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