Шмигаль: середня зарплата у вересні зросла до цьогорічного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр України повідомив, що середня зарплата у вересні зросла до максимуму від початку року. Зокрема, у своєму огляді економічних новин країни у Facebook, очільник Уряду розповів також про будівельну галузь та державний борг, передає УНН.
“Середня зарплата в Україні у вересні зросла до максимуму від початку року і склала майже 12 тисяч гривень”, — написав він.
За його словами, у порівнянні з серпнем розмір середньої зарплати збільшився на 5%. “Основною причиною зростання зарплат стало підвищення МЗП, а також відновлення ділової активності на ринку зайнятості. Збільшення зарплат у вересні сприяло й подальшому зростанню споживання населення” — пояснив Шмигаль.
Своєю чергою, він розповів, що у вересні зросло й виробництво будівельної продукції
“Виробництво будівельної продукції у вересні проти серпня зросло на 18,3%, а проти вересня 2019 року зростання склало 12,5%. Ключовою причиною такого росту було значне збільшення об’єму будівництва „інженерних споруд“ (тобто будівництва доріг у межах програми Президента „Велике будівництво“). Такі цифри — це свідчення, що програма дійсно ефективна та стимулює відновлення економіки”, — розповів очільник уряду.
Зокрема, прем’єр-міністр розповів, що у вересні 2020 державний борг України зменшився на 2,3 млрд доларів у порівнянні з серпнем цього року — до 83 млрд доларів.
“Попри вплив коронакризи, Уряду вдалося зберегти достатньо консервативну боргову політику, що також сприяє макрофінансовій стабільності України”, — написав Шмигаль.
Своєю чергою, щодо новин держкомпаній прем’єр-міністр повідомив, що за 9 місяців 2020 року “Укрспирт” отримав на 63% більше прибутку, ніж за аналогічний період 2019 року. “Кількість сплачених податків зросла на 100 млн грн. Це результат реформи державних підприємств, які тепер працюють на бюджет держави, а не на окремих ділків”, — пояснив він.
Раніше у Держстаті повідомили, що розмір середньої заробітної плати у вересні збільшився на 4,8%, або на 552 грн, у порівнянні з серпнем — до 11 998 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У кожній п’ятій компанії прогнозують подальше скорочення кадрів — опитування