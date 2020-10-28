Середня зарплата в Україні за місяць зросла на 550 гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Розмір середньої заробітної плати у вересні збільшився на 4,8%, або на 552 грн, у порівнянні з серпнем - до 11 998 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
"Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2020 року становила 11 998 грн, що у 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн). Порівняно із серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 4,8%, а за останні 12 місяців (проти вересня 2019 року) – на 12,3%", - йдеться у повідомленні.
Реальна ж заробітна плата у вересні цього року порівняно із серпнем збільшилася на 4,3%, а проти вересня 2019 року – на 9,7%.
Водночас на 1 жовтня цього року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 3 млрд 560,9 млн грн, зрісши за місяць на 4,1%.
Зокрема, заборгованість працівникам економічно активних підприємств на 1 жовтня сягнула 2 млрд 318,7 млн грн, що на 5,5% більше проти показника на 1 вересня.
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, згідно з опитуванням представників бізнесу, суттєво зросла кількість компаній, які планують підвищувати зарплати своїм працівникам упродовж наступних 12 місяців. Таких – 55,7%. Лише 3,6% компаній готові до зменшення зарплат.