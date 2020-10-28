Средняя зарплата в Украине за месяц выросла на 550 гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Размер средней заработной платы в сентябре увеличился на 4,8%, или на 552 грн, по сравнению с августом - до 11 998 грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в сентябре 2020 год составила 11 998 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн). По сравнению с августом размер средней номинальной заработной платы увеличился на 4,8%, а за последние 12 месяцев (по сравнению с сентябрем 2019-го) - на 12,3%", - говорится в сообщении.
Реальная же заработная плата в сентябре этого года по сравнению с августом увеличилась на 4,3%, а по сравнению с сентябрем 2019 года - на 9,7%.
В то же время на 1 октября этого года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 3 млрд 560,9 млн грн, увеличившись за месяц на 4,1%.
В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 октября составила 2 млрд 318,7 млн грн, что на 5,5% больше показателя на 1 сентября.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, согласно опросу представителей бизнеса, существенно возросло количество компаний, которые планируют повышать зарплаты своим работникам в течение следующих 12 месяцев. Таких - 55,7%. Лишь 3,6% компаний готовы к уменьшению зарплат.