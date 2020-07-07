Шмыгаль рассказал подробности выполнения Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 45009 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 63916 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 111593 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 120396 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 123115 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 161692 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 119470 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 149625 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104779 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102989 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 100679 просмотра
"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

"Америка возвращается" - Трамп во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:28 • 42395 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 91384 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 103460 просмотра
Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

Демократы покидают зал Конгресса во время выступления Трампа: что произошло

5 марта, 03:14 • 62242 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 121524 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 161684 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 149618 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 399735 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 349833 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

11:59 • 295 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 24672 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 26096 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 100157 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 110903 просмотра
Актуальное
Шмыгаль рассказал подробности выполнения Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19

Шмыгаль рассказал подробности выполнения Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19

Киев  •  УНН

 • 15996 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. За первый месяц реализации Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, направленной на восстановление экономического здоровья страны по всем отраслям, выполнено немало первоочередных шагов. Об этом во время выступления на международном виртуальном круглом столе Chatham House "Украинские реформы: что дальше?" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Так, он перечислил важнейшие направления Программы, которые уже выполняются. Среди них, расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9 процентов".

Отмечается, что после последних изменений со стороны правительства в программе "Доступные кредитов 5-7-9" количество кредитов и их объем увеличились практически в 2 раза. По состоянию на 6 июля общая сумма выданных кредитов по программе составила 1,1 млрд грн. Причем более половины этой суммы - это кредиты на инвестиционное развитие бизнеса. Еще половина - это рефинансирование кредитов фактически под 0%. Все больше банков присоединяется к программе и сейчас их уже 16.

Также правительство одобрило законопроекты о портфельных гарантиях для кредитов бизнеса, предусматривающих предоставление малому и среднему бизнесу, потерпевшему финансовые потери вследствие пандемии COVID-19, доступ к финансовым ресурсам путем получения кредитов с частичной государственной гарантией. Украинские предприниматели смогут получить кредиты фактически под 0%, что сверхважно для возобновления работы предприятий. Для этого государство гарантирует 80% тела кредита перед банком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине абсолютно стабильная финансовая ситуация - Премьер

Кроме этого, благодаря реализации проектов программы "Большое строительство" по состоянию на июнь дополнительно создано более 10 тысяч рабочих мест в сфере дорожного строительства. Кроме того, благодаря правительственной программе по частичной безработице удалось сохранить 241 тысячу рабочих мест среди работников малого и среднего бизнеса. Стоит отметить и работу Государственной службы занятости, по которой за последние месяцы удалось трудоустроить почти 160 тысяч граждан.

Между тем, правительство внедрило ряд важных шагов для преодоления энергетического кризиса и подписало меморандум с производителями энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), который определил принципы реструктуризации "зеленых тарифов" и ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Подписание Меморандума помогло снять напряжение и стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии. Кроме того, благодаря правительственным решениям удалось начать финансовое оздоровление ГП НАЭК "Энергоатом", который начал продавать свою электроэнергию на рынке двусторонних договоров.

Добавим, что программа стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19 предусматривает детальный план помощи всем секторам экономики. В документе предусмотрены краткосрочные и долгосрочные механизмы помощи.

Ранее УНН писал, что Шмыгаль провел переговоры с директором Всемирного банка по делам Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы