Шмыгаль рассказал подробности выполнения Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19

КИЕВ. 7 июля. УНН. За первый месяц реализации Программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, направленной на восстановление экономического здоровья страны по всем отраслям, выполнено немало первоочередных шагов. Об этом во время выступления на международном виртуальном круглом столе Chatham House "Украинские реформы: что дальше?" заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.