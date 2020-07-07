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Шмигаль розповів подробиці виконання Програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19

Шмигаль розповів подробиці виконання Програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. За перший місяць реалізації Програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19, спрямованої на відновлення економічного здоров’я країни по всіх галузях, виконано чимало першочергових кроків. Про це під час виступу на міжнародному віртуальному круглому столі Chatham House "Українські реформи: що далі?" заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Так, він перелічив найважливіші напрямки Програми, які уже виконуються. Серед них, розширення програми "Доступні кредити 5–7–9 відсотків".

Зазначається, що після останніх змін зі сторони уряду до програми "Доступних кредитів 5-7-9" кількість кредитів та їх обсяг збільшилися фактично в 2 рази. Станом на 6 липня загальна сума виданих кредитів по програмі склала 1,1 млрд грн. Причому більше половини цієї суми – це кредити на інвестиційний розвиток бізнесу. Ще половина – це рефінансування кредитів фактично під 0%. Все більше банків приєднується до програми і зараз їх вже 16.

Також уряд схвалив законопроекти про портфельні гарантії для кредитів бізнесу, які передбачають надання малому і середньому бізнесу, що зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією. Українські підприємці зможуть отримати кредити фактично під 0%, що надважливо для відновлення роботи підприємств. Для цього держава гарантує 80% тіла кредиту перед банком.

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Окрім цього, завдяки реалізації проектів програми "Велике будівництво" станом на червень додатково створено більше 10 тисяч робочих місць в сфері дорожнього будівництва. Крім того, завдяки Урядовій програмі по частковому безробіттю вдалося зберегти 241 тисячу робочих місць серед працівників малого і середнього бізнесу. Варто відзначити і роботу Державної служби зайнятості, через яку за останні місяці вдалося працевлаштувати майже 160 тисяч громадян.

Поміж тим, уряд впровадив низку важливих кроків для подолання енергетичної кризи і підписав меморандум із виробниками енергії з відновлювальних джерел (ВДЕ), який визначив принципи реструктуризації "зелених тарифів" та обмеження термінів введення в експлуатацію нових об'єктів за "зеленим" тарифом. Підписання Меморандуму допомогло зняти напругу і стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії. Крім того, завдяки урядовим рішенням вдалося почати фінансове оздоровлення ДП НАЕК "Енергоатом", який почав продавати власну електроенергію на ринку двосторонніх договорів.

Додамо, що програма стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 передбачає детальний план допомоги усім секторам економіки. У документі передбачені короткострокові і довгострокові механізми допомоги.

Раніше УНН писав, що Шмигаль провів переговори з директором Світового банку у справах України.

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