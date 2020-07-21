Шмыгаль прокомментировал захват заложников в Луцке: главное - сохранить жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментировал захват заложников в Луцке и отметил, что сейчас главное - сохранить их жизни. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Из-за захвата заложников в Луцк срочно прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Будет докладывать о состоянии дел с места событий. Проводится полицейская операция "Заложник", Служба безопасности Украины ввела план "Бумеранг". Сейчас в городе работают лучшие специалисты. По предварительным данным, в автобусе находится примерно 20 человек. Главное сейчас - сохранить их жизни", - написал Денис Шмыгаль.
Напомним, утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками, в городе и области введен оперативный план "Заложник". В полиции сообщали, что в автобусе находится около 20 заложников. Сейчас о пострадавших информации нет.
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что лицо, захватившее заложников в автобусе в центре Луцка, позвонило в 9:25 в полицию, и представилось именем "Максим Плохой".