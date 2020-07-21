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Шмигаль прокоментував захоплення заручників у Луцьку: головне - зберегти життя

Шмигаль прокоментував захоплення заручників у Луцьку: головне - зберегти життя

Київ • УНН

 • 11298 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував захоплення заручників у Луцьку і зазначив, що зараз головне - зберегти їхні життя. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Через захоплення заручників у Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Буде доповідати про стан справ із місця подій. Проводиться поліцейська операція “Заручник”, Служба безпеки України запровадила план “Бумеранг”. Зараз у місті працюють найкращі фахівці. За попередніми даними, в автобусі перебуває приблизно 20 людей. Головне зараз – зберегти їхні життя”, - написав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками,  у місті та області введений оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 заручників. Наразі про постраждалих інформації немає

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що особа, яка захопила заручників в автобусі у центрі Луцька, зателефонувала о 9:25 у поліцію, і представилася ім’ям "Максим Плохой".

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