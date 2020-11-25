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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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07:12 • 43149 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 69281 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 104938 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 109955 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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3 марта, 11:09 • 155699 просмотра

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Шмыгаль сообщил о результатах налоговой службы: план уже перевыполнен

Шмыгаль сообщил о результатах налоговой службы: план уже перевыполнен

Киев  •  УНН

 • 12128 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Государственная налоговая служба уже перевыполнила Планируемый в год индикатив в размере 458 миллиардов гривен. Об этом на сегодняшнем заседании Кабинета министров сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 24 ноября Государственная налоговая служба собрала в бюджет 463 миллиарда гривен, а запланированный индикатив до конца года был +458 миллиардов. Цифры являются показательными, а схемы ликвидируются - это показывают поступления в бюджет. План выполнен и уже перевыполнен", - отметил чиновник.

Напомним, что недавно Шмыгаль заявил о перевыполнении Госбюджета в октябре. По словам чиновника, благодаря борьбе со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%.

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