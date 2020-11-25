Шмигаль повідомив про результати податкової служби: план уже перевиконано

“Станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до бюджету 463 мільярди гривень, а запланований індикатив до кінця року був 458 мільярдів. Цифри є показовими, а схеми ліквідовуються — це показують надходження до бюджету. План виконано і уже перевиконано”, - зазначив урядовець.

Нагадаємо, що нещодавно Шмигаль заявив про перевиконання Держбюджету у жовтні. За словами урядовця, завдяки боротьби зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%.