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Шмигаль повідомив про результати податкової служби: план уже перевиконано

Шмигаль повідомив про результати податкової служби: план уже перевиконано

Київ • УНН

 • 12132 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Державна податкова служба вже перевиконала заплановий на рік індикатив у розмірі 458 мільярдів гривень. Про це на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує кореспондент УНН.

“Станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до бюджету 463 мільярди гривень, а запланований індикатив до кінця року був 458 мільярдів. Цифри є показовими, а схеми ліквідовуються — це показують надходження до бюджету. План виконано і уже перевиконано”, - зазначив урядовець.

Нагадаємо, що нещодавно Шмигаль заявив про перевиконання Держбюджету у жовтні. За словами урядовця, завдяки боротьби зі схемами, податкова служба перевиконала індикатив надходжень на 42%.

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