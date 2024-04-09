Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры. Об этом Шмыгаль заявил во время заседания Кабмина, передает УНН.

Детали

Обороноспособность приоритет номер 1. Еженедельно принимаем решения, которые усиливают наше государство. Одновременно имеем понимание, что эффективная оборона - это синергия усилий фронта и тыла. Наши военные защищают Украину на передовой, но для их обеспечения нужна работающая экономика и инфраструктура. Одним из ключевых вопросов в этом направлении является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, которые действительно критически важны. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляция. Поэтому даю поручение профильным министерствам внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов почему те или иные люди являются забронированными в нашем государстве.

Бронирование работников культуры и медиа: в Минкульте ответили хейтерам

Напомним

Министерство культуры и информационной политики предоставило статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период некоторым государственным циркам. В частности, такой статус получили: "Передвижной цирк Украины", "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины", "Запорожский государственный цирк" и др.

Также Минкульт подтвердил статус важных предприятий для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период телеканалам телемарафона "Единые новости".