Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  103692 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  104239 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  132974 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  126386 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165436 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130087 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206290 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193308 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183048 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153008 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  318271 просмотра
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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  400514 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  467885 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  465085 просмотра

Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам внести обновленное постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры для обеспечения справедливого и рационального бронирования работников для функционирования экономики и инфраструктуры, обеспечивающих военные действия.

Общество •   •  10027 просмотра
Шмыгаль поручил правительству разработать обновленное постановление о бронировании военнообязанных

В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

Группа мошенников, действовавшая под видом благотворительного фонда, присвоила почти 5 миллионов гривен, которые якобы были собраны на помощь детям, путем обмана граждан через колл-центры.

Киев •   •  10406 просмотра
В Киеве разоблачили мошенников, которые под видом благотворительного фонда для детей присвоили почти 5 миллионов гривен

Правительство назначило заместителя министра по делам ветеранов и госсекретаря Минздрава: кто получил должности

Кабинет Министров Украины назначил Максима Кушнира заместителем министра по делам ветеранов, а Дмитрия Слободянюка - государственным секретарем министерства здравоохранения.

политика •   •  9831 просмотра
Правительство назначило заместителя министра по делам ветеранов и госсекретаря Минздрава: кто получил должности

Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с лавровым

Председатель КНР Си Цзиньпин принял министра иностранных дел россии.

Новости Мира •   •  8901 просмотра
Глава Китая Си Цзиньпин провел встречу с лавровым

Атака рф на Полтавскую область: количество пострадавших возросло до 16, среди них - 4 детей

В результате вражеского обстрела в Полтавской области пострадали 16 человек, в том числе 4 детей в возрасте от 5 до 11 лет, были обесточены дома и нанесен материальный ущерб.

Война •   •  9887 просмотра
Атака рф на Полтавскую область: количество пострадавших возросло до 16, среди них - 4 детей

Агенты "АТЕШ" обнаружили базу материально-технического обеспечения чф рф в Крыму

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили в оккупированном Севастополе (Крым) базу материально-технического обеспечения черноморского флота россии с постоянным перемещением грузовой техники и жесткой охраной.

Война •   •  11860 просмотра
Агенты "АТЕШ" обнаружили базу материально-технического обеспечения чф рф в Крыму

Rheinmetall передаст Украине 20 боевых машин Marder

Компания Rheinmetall получила заказ от немецкого правительства на поставку 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder в Украину.

Война •   •  11398 просмотра
Rheinmetall передаст Украине 20 боевых машин Marder

Количество объектов в космосе уже зашкаливает, некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос - директор Главной астрономической обсерватории

Ситуация околоземного космоса находится в катастрофе из-за значительного количества космического мусора. Кое-где это мешает астрономии изучать глубокий космос, а спутники вроде устройств Илона Маска вообще препятствуют наземным и космическим телескопам.

Новости Мира •   •  10510 просмотра
Количество объектов в космосе уже зашкаливает, некоторые из них мешают астрономии изучать дальний космос - директор Главной астрономической обсерватории

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины

Правоохранитель, которого подозревают в убийстве 16-летнего подростка на станции фуникулера в Киеве, был пьян. Он не признает себя виновным, в то время как против него свидетельствуют семь свидетелей.

Киев •   •  11461 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: подозреваемый не признает вины

На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго

Из-за боевых действий и повреждения электросетей и оборудования около 300 000 потребителей в Харьковской области остаются без электроэнергии. Почти 400 потребителей в 5 районах отключены от газоснабжения.

Общество •   •  12195 просмотра
На Харьковщине обесточены 300 тыс. потребителей, проблемы с газоснабжением есть в 5 областях - Минэнерго