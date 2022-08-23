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Шмыгаль назвал шаги по восстановлению экологии украинского Крыма после его освобождения

Киев • УНН

 • 189773 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил шаги системного возобновления экологии украинского Крыма после его освобождения. В частности, заявил о внедрении современных экологических и климатических стандартов для предприятий полуострова, в первую очередь для химической промышленности. Об этом он заявил во время второго саммита Крымской платформы, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль назвал шаги по восстановлению экологии украинского Крыма после его освобождения

Шмыгаль отметил, что развитие Крыма после деоккупации будет происходить в рамках европейского курса Green Deal, являющегося одним из ключевых принципов Плана восстановления Украины.

Также он отметил, что россия планомерно уничтожает крымскую природу, поэтому особое внимание Украина уделит развитию экологии.

Цитата

"Внедрение современных экологических и климатических стандартов для предприятий Крымского полуострова, прежде всего для химической промышленности. Возвращение природоохранного статуса важным экосистемам Крыма. Восстановление плодородия почв и системное решение проблемы с водопользованием на полуострове. Новая региональная политика. Ликвидация последствий милитаризации полуострова россией. Все это — важные вопросы, которые позволят системно восстанавливать экологию украинского полуострова", — подчеркнул Шмыгаль.

Детали

Как отметил премьер-министр, важной составляющей развития украинского Крыма также является энергетическая составляющая. В частности, состоится полноценная интеграция энергосистемы Крыма в украинскую энергосеть, а значит и интеграция в европейскую систему ENTSO-E, а также будет происходить развитие возобновляемых источников энергии, в том числе реализация проектов по ветровой энергетике в акватории Черного и Азовского морей.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что снятие военной угрозы со стороны российской федерации разблокирует доступ к более чем 2 трлн метров кубических природного газа в Черноморском шельфе Украины.

Дополнение

С 2014 года потери Украины от временной оккупации Крыма составляют ориентировочно около 118 млрд дол.

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