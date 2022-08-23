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Шмигаль назвав кроки відновлення екології українського Криму після його звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив кроки системного відновлення екології українського Криму після його звільнення. Зокрема, заявив про запровадження сучасних екологічних та кліматичних стандартів для підприємств півострова, насамперед для хімічної промисловості. Про це він заявив під час другого саміту Кримської платформи, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль назвав кроки відновлення екології українського Криму після його звільнення

Шмигаль зазначив, що розбудова Криму після деокупації відбуватиметься в межах європейського курсу Green Deal, що є одним із ключових принципів Плану відновлення України.

Також він відзначив, що росія планомірно знищує кримську природу, тому окрему увагу Україна приділить розвитку екології.

Цитата

"Запровадження сучасних екологічних та кліматичних стандартів для підприємств Кримського півострова, насамперед для хімічної промисловості. Повернення природоохоронного статусу важливим екосистемам Криму. Відновлення родючості ґрунтів та системне розв’язання проблеми з водокористуванням на півострові. Нова регіональна політика поводження з відходами. Ліквідація наслідків мілітаризації півострова росією. Все це — важливі питання, які дозволять системно відновлювати екологію українського півострова", — підкреслив Шмигаль.

Деталі

Як зауважив прем’єр-міністр, важливою складовою розбудови українського Криму також є енергетична складова. Зокрема, відбудеться повноцінна інтеграція енергосистеми Криму в українську енергомережу, а отже й інтеграція в європейську систему ENTSO-E, а також відбуватиметься розвиток відновлювальних джерел енергії, у тому числі реалізація проектів з вітрової енергетики в акваторії Чорного та Азовського морів.

Крім того, Шмигаль відзначив, що зняття військової загрози з боку російської федерації розблокує доступ до більш ніж 2 трлн метрів кубічних природного газу у Чорноморському шельфі України.

Доповнення

З 2014 року втрати України від тимчасової окупації Криму становлять орієнтовно близько 118 млрд дол.

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