Шмыгаль на Волыни ознакомился с возведением фортификационных сооружений

Премьер-министр Денис Шмыгаль на Волыни ознакомился с процессом возведения военных инженерно-технических и фортификационных сооружений вблизи государственной границы, передает УНН.

Работаем сегодня на Волыни. Ознакомились с процессом возведения военных инженерно-технических и фортификационных сооружений вблизи государственной границы. Заслушал доклад председателя ОВА. По информации руководителя области, работы ведутся в координации с военными и в соответствии с графиком. - написал Шмыгаль.

Детали

По его словам, строительство оборонительных сооружений и укреплений - одно из приоритетных направлений государства и часть ответственности областных голов.

Всего на строительство фортификаций Правительство выделило уже почти 38 млрд грн. В частности, 3,4 млрд грн предусмотрены для Волынской области. - отметил Шмыгаль.

Дополнение

23 апреля сообщалось, что в Украине выделят еще более 8 миллиардов гривен на строительство фортификаций.