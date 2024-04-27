Шмигаль на Волині ознайомився зі зведення фортифікаційних споруд
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проінспектував будівництво військово-інженерних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону у Волинській області, що є частиною зусиль України з будівництва оборонних споруд, на які виділено 38 млрд грн, з яких 3,4 млрд грн - для Волині.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Волині ознайомився з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону, передає УНН.
Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону. Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.
Деталі
За його словами, будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів.
Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.
Доповнення
23 квітня повідомлялося, що в Україні виділять ще понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.