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Шмигаль на Волині ознайомився зі зведення фортифікаційних споруд

Шмигаль на Волині ознайомився зі зведення фортифікаційних споруд

Київ • УНН

 • 71700 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль проінспектував будівництво військово-інженерних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону у Волинській області, що є частиною зусиль України з будівництва оборонних споруд, на які виділено 38 млрд грн, з яких 3,4 млрд грн - для Волині.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Волині ознайомився з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону, передає УНН.

Працюємо сьогодні на Волині. Ознайомилися з процесом зведення військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд поблизу державного кордону. Заслухав доповідь голови ОВА. За інформацією очільника області, роботи ведуться у координації з військовими та відповідно до графіку.

 - написав Шмигаль.

Деталі

За його словами, будівництво оборонних споруд та укріплень — один із пріоритетних напрямків держави та частина відповідальності обласних голів.

Загалом на будівництво фортифікацій Уряд виділив уже майже 38 млрд грн. Зокрема, 3,4 млрд грн передбачені для Волинської області.

- зазначив Шмигаль.

Доповнення

23 квітня повідомлялося, що в Україні виділять ще понад 8 мільярдів гривень на будівництво фортифікацій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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