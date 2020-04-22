Шмыгаль поручил Министерствам разработать алгоритм тренировки спортсменов в помещениях
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Министерству молодежи и спорта и Министерству здравоохранения поручено разработать методику тренировки штатных сборных в помещении. За соответствующее решение будут голосовать не ранее 11 мая. Об этом на заседании правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Сформулируем поручение профильному Министерству спорта и Минздраву разработать методику и алгоритм тренировки штатных сборных команд в помещениях, с соблюдением соответствующих санитарных норм. А когда мы это введем, посоветуемся с комитетом. Ближайшая дата, которую я вижу, когда мы можем комплексно первые меры сделать, это 11 мая. Давайте выработаем механизм, посмотрим на него и потом будем принимать решение", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Кабмин разрешил спортсменам индивидуальные тренировки во время карантина.