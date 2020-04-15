Кабмін дозволив спортсменам тренуватися в умовах карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Кабмін дозволив спортсменам індивідуальні тренування під час карантину. Про це під час засідання засідання уряду повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт, передає кореспондент УНН.
“Зміни до постанови Кабінету міністрів дозволять спортсменам збірних команд з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю проводити тренування в умовах карантину... Пропонується дозволити виключно індивідуальні тренування”, — зазначив він.
Нагадаємо, Кабінет міністрів Ураїни дав доручення Міністерству молоді та спорту підготувати пропозиції щодо проведення тренувань в обмеженому режимі спортсменів, які готуються до Олімпійських ігор.