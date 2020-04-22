Шмигаль доручив Міністерствам розробити алгоритм тренування спортсменів у приміщеннях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Міністерству молоді та спорту і Міністерству охорони здоров’я доручили розробити методику тренування штатних збірних у приміщенні. За відповідне рішення будуть голосувати не раніше 11 травня. Про це на засіданні уряду повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Сформулюємо доручення профільному Міністерству спорту і МОЗ розробити методику і алгоритм тренування штатних збірних команд в приміщеннях, з дотриманням відповідних санітарних норм. А коли ми це запровадимо, порадимося з комітетом. Найближча дата, яку я бачу, коли ми можемо комплексно перші заходи зробити, це 11 травня. Давайте напрацюємо механізм, подивимося на нього і потім будемо приймати рішення", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, Кабмін дозволив спортсменам індивідуальні тренування під час карантину.