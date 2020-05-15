Шмыгаль - Домбровскису: Украина в ближайшие недели ожидает получить макрофин от ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В пятницу, 15 мая, состоялась виртуальная встреча Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с Исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом. Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы КМУ.
Как сообщили в пресс-службе, Денис Шмыгаль поблагодарил Европейский Союз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения Украины, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов Востока и Юга, чтобы преодолеть COVID-19.
Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза, говорится в сообщении.
"Глава украинского правительства также заверил Валдиса Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность в сотрудничестве, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии", - добавили в КМУ.
Напомним, в ЕС пообещали Украине 500 млн евро макрофина после решения МВФ.