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У ЄС пообіцяли Україні 500 млн євро макрофіну після рішення МВФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Європейський Союз готовий надати Україні макрофінансову допомогу обсягом 500 млн євро відразу після схвалення Міжнародним валютним фондом рішення про подальшу співпрацю з Києвом. Про це заявив комісар ЄС з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї під час відеозустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, передає УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

У ЄС пообіцяли Україні 500 млн євро макрофіну після рішення МВФ

Так, Кулеба поінформував єврокомісара про прогрес євроінтеграційних реформ в Україні, ухвалення важливих законодавчих рішень, зокрема, закону про банківську діяльність.

"Єврокомісар привітав це рішення українського парламенту та додав, що Україна виконала всі умови для виділення подальшої макрофінансової допомоги ЄС. Щойно МВФ надасть свою остаточну оцінку та схвалить подальшу співпрацю з Україною, ЄС буде готовий до виділення другого траншу четвертої програми макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро без зволікань", - повідомили у МЗС за підсумками розмови.

Очільник МЗС України висловив вдячність за ініціативу Єврокомісії надати Україні 1,2 млрд євро спеціальної макрофінансової допомоги для стабілізації економіки у зв’язку із пандемією.

Додамо, в уряді очікують рішення МВФ щодо подальшої співпраці з Україною до кінця травня.

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