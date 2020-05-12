В уряді сподіваються підписати Меморандум з МВФ до кінця травня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сподівається, що Меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписано до кінця травня. Про це він заявив підчас розмови з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМУ.
Повідомляється, що прем’єр-міністр висловив сподівання, що співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.
“Це не лише фінансова підтримка. Це запорука отримання коштів від інших міжнародних фінансових організацій та показник того, що ми перебуваємо на шляху системних реформ”, — зазначив очільник українського Уряду.
За даними пресслужби, Шмигаль висловив сподівання, що “Меморандум про співпрацю з МВФ буде підписано до кінця травня”.
Як повідомляв УНН, минулого тижня стало відомо що Україна і Міжнародний валютний фонд відмовилися від попередньо узгодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF і переключилися на 18-місячну програму stand by.
Після цього у Міністерстві фінансів заявили, що обсяг фінансової підтримки України з боку МВФ не зміниться.