В правительстве надеются подписать Меморандум с МВФ до конца мая
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что Меморандум о сотрудничестве с Международным валютным фондом будет подписан до конца мая. Об этом он заявил во время разговора с Федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Сообщается, что премьер-министр выразил надежду, что сотрудничество с МВФ по программе Stand-by, которая сейчас обсуждается, позволит получить 5 млрд долларов, из которых 3,5 млрд долларов будут направлены в госбюджет-2020.
“Это не только финансовая поддержка. Это залог получения средств от других международных финансовых организаций и показатель того, что мы находимся на пути системных реформ”, — отметил глава украинского правительства.
По данным пресс-службы, Шмыгаль выразил надежду, что “Меморандум о сотрудничестве с МВФ будет подписан до конца мая”.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе стало известно что Украина и Международный валютный фонд отказались от ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключились на 18-месячную программу stand by.
После этого в Министерстве финансов заявили, что объем финансовой поддержки Украины со стороны МВФ не изменится.