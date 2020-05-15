Шмигаль - Домбровскісу: Україна у найближчі тижні очікує отримати макрофін від ЄС

Як повідомили у пресслужбі, Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я України, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства та постраждалих від конфлікту регіонів Сходу і Півдня, щоб подолати COVID-19.

Прем’єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, йдеться у повідомленні.

"Очільник українського уряду також запевнив Валдіса Домбровскіса у продовженні системних реформ та підкреслив важливість у співробітництві, аби спільними зусиллями протистояти викликам через пандемію", - додали у КМУ.

Нагадаємо, у ЄС пообіцяли Україні 500 млн євро макрофіну після рішення МВФ.