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Шмигаль - Домбровскісу: Україна у найближчі тижні очікує отримати макрофін від ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У п’ятницю, 15 травня, відбулася віртуальна зустріч Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з Виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Сторони обговорили ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, її вплив на економіку України та країн Європи, фінансово-економічну співпрацю, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби КМУ.

Шмигаль - Домбровскісу: Україна у найближчі тижні очікує отримати макрофін від ЄС

Як повідомили у пресслужбі, Денис Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я України, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства та постраждалих від конфлікту регіонів Сходу і Півдня, щоб подолати COVID-19.

Прем’єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу, йдеться у повідомленні.

"Очільник українського уряду також запевнив Валдіса Домбровскіса у продовженні системних реформ та підкреслив важливість у співробітництві, аби спільними зусиллями протистояти викликам через пандемію", - додали у КМУ.

Нагадаємо, у ЄС пообіцяли Україні 500 млн євро макрофіну після рішення МВФ.

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