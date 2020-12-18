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Шмыгаль: государство выполнило все социальные обязательства на 2020 год

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Благодаря траншу 623 миллионов евро от ЕС и 51 миллиарда гривен полученном от облигации внутренних государственных займов, государство выполнило все социальные обязательства, которые были запланированы в бюджете на 2020 год. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует УНН.

Шмыгаль: государство выполнило все социальные обязательства на 2020 год

“Мы получили две недели назад транш в 623 млн евро от Европейского Союза. Мы получили на этой неделе рекордную заинтересованность инвесторов в гривневых облигациях государственного внутреннего займа в 51 миллиард гривен. Это те займы, которые запланированы в бюджете. Это не больше того бюджета, который планировался. Но это означает, что мы завершаем этот год с выполнением всех социальных обязательств государства, которые были запланированы этим бюджетом (на 2020 год — ред.)”, — заявил глава правительства.

Отметим, что также Шмыгаль сегодня заявил, что на фоне борьбы с COVID-19 работники медицинской отрасли показали свою значимость, а потому в следующем году “все средства, которые будут прибегать аккумулировать, дособирать, дозаработать, дозадействовать — они будут идти в медицинскую систему”.

Добавим, что по сообщению Президента Украины Владимира Зеленского, миссия МВФ с первого пересмотра программы stand-by начнется 21-23 декабря.

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