Шмигаль: держава виконала всі соціальні зобов'язання на 2020 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Завдяки траншу 623 мільйонів євро від ЄС та 51 мільярду гривень отриманому від облігації внутрішніх державних позик, держава виконала всі соціальні зобов’язання, які були заплановані в Бюджеті на 2020 рік. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує УНН.
“Ми отримали два тижні тому транш в 623 мільйони євро від Європейського Союзу. Ми отримали цього тижня рекордну зацікавленість інвесторів у гривневих облігаціях державної внутрішньої позики в 51 мільярд гривень. Це ті позики, які заплановані в бюджеті. Це не є понад той бюджет, який планувався. Але це означає, що ми завершуємо цей рік з виконанням усіх соціальних зобов’язань держави, які були заплановані цим бюджетом (на 2020 рік — ред.)”, — заявив глава уряду.
Зазначимо, що також Шмигаль сьогодні заявив, що на фоні боротьби з COVID-19 працівники медичної галузі показали свою вагомість, а тому в наступному році “всі кошти, які буде вдаватися акумулювати, доназбирати, дозаробити, дозалучити — вони будуть іти в медичну систему”.
Додамо, що за повідомленням Президента України Володимира Зеленського, місія МВФ з першого перегляду програми stand-by розпочнеться 21-23 грудня.