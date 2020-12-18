Шмигаль: держава виконала всі соціальні зобов'язання на 2020 рік

“Ми отримали два тижні тому транш в 623 мільйони євро від Європейського Союзу. Ми отримали цього тижня рекордну зацікавленість інвесторів у гривневих облігаціях державної внутрішньої позики в 51 мільярд гривень. Це ті позики, які заплановані в бюджеті. Це не є понад той бюджет, який планувався. Але це означає, що ми завершуємо цей рік з виконанням усіх соціальних зобов’язань держави, які були заплановані цим бюджетом (на 2020 рік — ред.)”, — заявив глава уряду.

Зазначимо, що також Шмигаль сьогодні заявив, що на фоні боротьби з COVID-19 працівники медичної галузі показали свою вагомість, а тому в наступному році “всі кошти, які буде вдаватися акумулювати, доназбирати, дозаробити, дозалучити — вони будуть іти в медичну систему”.

Додамо, що за повідомленням Президента України Володимира Зеленського, місія МВФ з першого перегляду програми stand-by розпочнеться 21-23 грудня.