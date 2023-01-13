Шмыгаль анонсировал визит Урсулы фон дер Ляйен и еще более 10 еврокомиссаров в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства анонсировал визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину, а также еще более 10 еврокомиссаров, передает УНН.
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"Мы видим, что наши европейские партнеры настроены на продуктивное сотрудничество в вопросе интеграции. Ярким свидетельством этого станет визит в ближайшие недели председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Мы ожидаем, что вместе с госпожой фон дер Ляйен в Украину прибудут более 10 еврокомиссаров для проведения межправительственных консультаций”, – заявил Шмыгаль.
Он отметил, что это станет не только важным сигналом дальнейшей поддержки Украины в войне, но и продемонстрирует, что ЕС открыт к переговорному процессу о вступлении Украины.
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Издание Politico накануне сообщило, что Президент Еврокомиссии планирует в феврале посетить Киев вместе с делегацией еврокомиссаров.