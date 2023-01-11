Президент Єврокомісії планує у лютому відвідати Київ разом з делегацією єврокомісарів - Politico

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За словами чиновника, згідно з початковим планом, "приблизно 10-15 комісарів", які працюють над документами, пов’язаними з Україною, починаючи від торгівлі та закінчуючи цифровою політикою, повинні зустрітися зі своїми колегами в Києві. Метою зустрічі є "подальше поглиблення відносин" та демонстрація солідарності.

"Це визнання прогресу, який Україна робить на своєму шляху до Європи", – сказав чиновник, додаючи, що фон дер Ляєн "підкреслила, що ця поїздка буде добровільною для членів колегії".

Разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у поїздці можуть взяти участь єврокомісари, які займаються питаннями України, зокрема комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс, комісар з питань економіки Паоло Джентілоні, комісар із закордонних справ Жозеп Боррель, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, комісар з питань кризового менеджменту та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич, комісар з питань фінансових послуг Мейрід МакГіннес та комісар Сінкявічюс.

Чиновник також згадав про єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер та керівника промислового сектора Тьєррі Бретона, комісарів Маргаритіса Схінаса та Стеллу Кіріакідес, які координували постачання медикаментів та операції з медичної евакуації, комісарів Франса Тіммерманса та Кадрі Сімсон, які допомогли під'єднати Україну до електромережі ЄС, комісарів Елізу Феррейру та Ніколаса Шміта, які організовують підтримку країн ЄС, що приймають українських біженців, комісарів Веру Юрову та Дідьє Рейндерса, які працюють над заморожуванням та конфіскацією російських активів, а також комісарів з питань освіти Марію Габріель та комісара з питань транспорту Адіну-Йоану Велян.

Нагадаємо

У лютому в Україні пройде саміт Україна-ЄС, повідомив постійний представник Швеції при ЄС Ларс Даніельссон.