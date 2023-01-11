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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Президент Еврокомиссии планирует в феврале посетить Киев вместе с делегацией еврокомиссаров - Politico

Киев • УНН

 • 440320 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Евросоюз планирует провести консультации с Украиной на самом высоком уровне, чтобы еще раз продемонстрировать стране поддержку в борьбе с российской агрессией. По данным источников Politico, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила провести встречу коллегии с украинским правительством в Киеве в начале февраля, передает УНН.

Президент Еврокомиссии планирует в феврале посетить Киев вместе с делегацией еврокомиссаров - Politico

Детали

По словам чиновника, согласно первоначальному плану, "примерно 10-15 комиссаров", которые работают над документами, связанными с Украиной, начиная от торговли и заканчивая цифровой политикой, должны встретиться со своими коллегами в Киеве. Целью встречи является "дальнейшее углубление отношений" и демонстрация солидарности.

"Это признание прогресса, который Украина делает на своем пути в Европу", – сказал чиновник, добавляя, что фон дер Ляйен "подчеркнула, что эта поездка будет добровольной для членов коллегии".

Вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в поездке могут принять участие еврокомиссары, которые занимаются вопросами Украины, в частности комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони, комиссар по иностранным делам Жозеп Боррель, комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон, комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан, комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, комиссар по вопросам кризисного менеджмента и гуманитарной помощи Янез Ленарчич, комиссар по вопросам финансовых услуг Мейрид МакГиннес и комиссар Синкявичюс.

Чиновник также упомянул еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер и руководителя промышленного сектора Тьерри Бретона, комиссаров Маргаритиса Схинаса и Стеллу Кириакидес, которые координировали поставки медикаментов и операции по медицинской эвакуации, комиссаров Франса Тиммерманса и Кадри Симсон, которые помогли подключить Украину к электросети ЕС, комиссаров Элизу Феррейру и Николаса Шмита, которые организуют поддержку стран ЕС, принимающих украинских беженцев, комиссаров Веру Юрову и Дидье Рейндерса, которые работают над замораживанием и конфискацией российских активов, а также комиссаров по вопросам образования Марию Габриэль и комиссара по вопросам транспорта Адину-Йоану Велян.

Напомним

В феврале в Украине пройдет саммит Украина-ЕС, сообщил постоянный представитель Швеции при ЕС Ларс Даниэльссон.

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