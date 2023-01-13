Шмигаль анонсував візит Урсули фон дер Ляєн та ще понад 10 єврокомісарів до України

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"Ми бачимо, що наші європейські партнери налаштовані на продуктивну співпрацю в питанні інтеграції. Яскравим свідченням цього стане візит у найближчі тижні голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ми очікуємо, що разом із пані фон дер Ляєн в Україну прибудуть більше 10 єврокомісарів для проведення міжурядових консультацій”, – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що це стане не лише важливим сигналом подальшої підтримки України у війні, але і продемонструє, що ЄС відкритий до переговорного процесу про вступ України.

Доповнення

Видання Politico напередодні повідомило, що Президент Єврокомісії планує у лютому відвідати Київ разом з делегацією єврокомісарів.