Школу во Львове эвакуировали из-за найденного артснаряда
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во Львове возле школы при укладке брусчатки обнаружили устаревший артиллерийский снаряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Инцидент произошел 10 сентября около 14:40.
"Во Львове на улице Хвылевого, 16 при укладке брусчатки на территории ООШ №54, на расстоянии 20 м от здания школы обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны", - указали в ведомстве.
Сотрудники ГСЧС идентифицировали опасную находку 75-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Участок был огражден, о ней сообщили в правоохранительные органы и была представлена срочная заявка на уничтожение боеприпаса пиротехниками.
"Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности из помещения школы были выведены 240 учеников и 25 взрослых", - добавили в ведомстве.
В 19:00 пиротехники ГСЧС боеприпас изъяли и уничтожили в установленном порядке.
Напомним, во Львове неизвестные устроили провокацию на школьной линейке.