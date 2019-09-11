Школу во Львове эвакуировали из-за найденного артснаряда

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105035 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118533 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110171 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116492 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во Львове возле школы при укладке брусчатки обнаружили устаревший артиллерийский снаряд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Инцидент произошел 10 сентября около 14:40.

"Во Львове на улице Хвылевого, 16 при укладке брусчатки на территории ООШ №54, на расстоянии 20 м от здания школы обнаружен артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны", - указали в ведомстве.

Сотрудники ГСЧС идентифицировали опасную находку 75-мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Участок был огражден, о ней сообщили в правоохранительные органы и была представлена срочная заявка на уничтожение боеприпаса пиротехниками.

"Вместе с тем, в целях обеспечения безопасности из помещения школы были выведены 240 учеников и 25 взрослых", - добавили в ведомстве.

В 19:00 пиротехники ГСЧС боеприпас изъяли и уничтожили в установленном порядке.

Напомним, во Львове неизвестные устроили провокацию на школьной линейке.

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