Школу у Львові евакуйовували через знайдений артснаряд

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Львові біля школи під час укладання бруківки виявили застарілий артилерійський снаряд. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України у Львівській області.

Інцидент стався 10 вересня близько 14:40.

"У Львові на вулиці Хвильового, 16 під час укладання бруківки на території ЗОШ №54, на відстані 20 м від будівлі школи виявлено артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни", - вказали у відомстві.

Працівники ДСНС ідентифікували небезпечну знахідку як 75-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Ділянку було огороджено, повідомлено в правоохоронні органи та подано термінову заявку на знищення боєприпасу піротехніками.

"Водночас, з метою гарантування безпеки з приміщення школи було виведено 240 учнів та 25 дорослих", - додали у відомстві.

О 19:00 піротехніки ДСНС боєприпас вилучили та знищили у встановленому порядку.

Нагадаємо, у Львові невідомі влаштували провокацію на шкільній лінійці.

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