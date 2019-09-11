Школу у Львові евакуйовували через знайдений артснаряд
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. У Львові біля школи під час укладання бруківки виявили застарілий артилерійський снаряд. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС України у Львівській області.
Інцидент стався 10 вересня близько 14:40.
"У Львові на вулиці Хвильового, 16 під час укладання бруківки на території ЗОШ №54, на відстані 20 м від будівлі школи виявлено артилерійський снаряд часів ІІ Світової війни", - вказали у відомстві.
Працівники ДСНС ідентифікували небезпечну знахідку як 75-мм артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Ділянку було огороджено, повідомлено в правоохоронні органи та подано термінову заявку на знищення боєприпасу піротехніками.
"Водночас, з метою гарантування безпеки з приміщення школи було виведено 240 учнів та 25 дорослих", - додали у відомстві.
О 19:00 піротехніки ДСНС боєприпас вилучили та знищили у встановленому порядку.
Нагадаємо, у Львові невідомі влаштували провокацію на шкільній лінійці.